Máximo jefe militar de EE. UU. visitó por primera vez Venezuela

El máximo jefe militar de Estados Unidos arribó el miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino venezolano cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, "participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino", además de visitar "la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada", informó en un comunicado el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead.

La visita se produce en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en una visita en India.

El jefe del Comando Sur Francis Donovan ha visitado dos veces Venezuela, tras la captura de Maduro el 3 de enero durante una incursión de fuerzas estadounidenses que incluyó bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas.

La última visita de Donovan al país caribeño fue el 23 de mayo durante un simulacro de emergencia con dos aeronaves militares en la embajada de Estados Unidos en Caracas. El jefe del Comando Sur llegó a bordo de una de ellas.

Las visitas de altos funcionarios estadounidenses ocurren en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington el 5 de marzo, rotas durante siete años por Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su gobierno asumiría el control de los negocios petroleros en Venezuela.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera.