Matan a tigre que mordió el brazo de trabajador en zoológico de EE. UU.

Un tigre fue abatido a tiros en un zoológico del estado de Florida, sureste de Estados Unidos, después de morder a un limpiador que había atravesado con el brazo la cerca de su recinto, dijeron las fuerzas del orden y medios locales.



El limpiador del zoológico de Naples "estaba acariciando o alimentando" al tigre macho malayo de ocho años, "actividades no autorizadas y peligrosas", precisó la oficina del alguacil del condado de Collier en un comunicado publicado en Facebook el miércoles por la noche.



"Los informes iniciales indican que el tigre agarró el brazo del hombre y tiró de él hacia el interior del recinto después de que el hombre atravesara una barrera de cerca inicial y pasara su brazo a través de la cerca del recinto de tigres", acotó.



El primer policía en llegar "pateó el recinto y trató de que el tigre soltara el brazo del hombre de su boca, pero el agente se vio obligado a disparar al animal".



La declaración del alguacil sostuvo que después del tiroteo, el tigre se retiró a la parte posterior del recinto y no se movía.



Medios estadounidenses informaron más tarde, citando a funcionarios del zoológico, que el tigre, llamado Eko, había muerto.



Un comunicado en el sitio web del zoológico el jueves indicó que el lugar estaba cerrado por una investigación "y para permitir que nuestro personal procese lo ocurrido y comience el doloroso proceso" de digerir la tragedia.



El limpiador, de unos 20 años, "resultó seriamente herido" y llevado a un hospital, según el comunicado del sheriff.



Eko llegó al zoológico de Naples hace unos dos años, según su sitio web.



Los tigres malayos están clasificados como una especie críticamente amenazada en la "Lista Roja" de la International Union for Conservation of Nature.