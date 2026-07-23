Matan a balazos a un periodista en México, el sétimo este año

Un periodista del estado de Oaxaca, en el sur de México, conocido por sus posiciones críticas de las autoridades estatales, fue asesinado a balazos el miércoles (22.07.2026) cuando comía en un restaurante, informaron el gobierno y la fiscalía locales.

Francisco Leyva Aguilar, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue ultimado por individuos armados que circulaban en una motocicleta, dijo una fuente de la fiscalía. Una mujer resultó herida.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que registra más de 150 comunicadores asesinados en este país desde el año 2000.

Según RSF, Francisco Leyva es el sétimo periodista asesinado en México en lo que va del año.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio de Leyva, a quien describió en X como "un periodista crítico" con su gobierno, pero al que se le respetaba -dijo- su "derecho a cuestionar".

La fiscalía estatal informó que solicitará la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que tiene un área especializada en delitos contra la libertad de expresión.

La entidad aseguró que cuentan con videos de la zona donde ocurrió el crimen para "comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores".

Según varias organizaciones de defensa de los periodistas en México, incluidas RSF y Artículo 19, más del 90% de los crímenes en contra de estos trabajadores quedan impunes.



