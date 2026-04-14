Mascherano renuncia como técnico del Inter Miami de Messi por razones personales

Miami, Estados Unidos | El argentino Javier Mascherano renunció sorpresivamente a la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi por razones personales, informó este martes el club estadounidense.

En el cargo desde noviembre de 2024, el “Jefecito” deja el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos", dijo Mascherano, citado en un comunicado del equipo de Florida.

El entrenador, de 41 años, da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución en la liga norteamericana.

Con Messi y Rodrigo De Paul en camino hacia el Mundial de Norteamérica, el Inter marcha en la tercera posición de la Conferencia Este, con 12 puntos en siete partidos, a cuatro del líder Nashville SC.

Precisamente el conjunto de Nashville propinó el mayor golpe al cuadro floridano en lo que va del año, al eliminarlo en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del equipo de Messi para esta temporada.

Mascherano tenía contrato hasta el final de la campaña 2027.

"Javier formará parte para siempre de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF", dijo Jorge Mas, propietario del club.

"Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado", agregó.

El argentino Guillermo Hoyos, exseleccionador de Bolivia y extécnico en Argentina, Grecia, México y Chile, asumirá la conducción del equipo para los "próximos juegos", según informó el club.