Más de 700 vuelos cancelados en aeropuertos de Alemania

La huelga convocada por el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) en la compañía aérea Grupo Lufthansa perturbaba este lunes (13.04.2026) a los principales aeropuertos de Alemania, que registraron retrasos y la cancelación de más de 700 vuelos.

"El primer día de huelga en Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine y Eurowings se desarrolla como se esperaba. Para hoy se han cancelado más de 700 vuelos", señaló en un comunicado Andreas Pinheiro, presidente de la asociación.

La mitad de los vuelos de larga distancia y dos tercios de los vuelos de corta distancia fueron cancelados en Lufthansa, la principal aerolínea del grupo, según informó la compañía.

Tanto el aeropuerto de Fráncfort, en el oeste germano y el más transitado del país, como el de Múnich, en el sur, y Berlín, en el este, informaron de "limitaciones", "retrasos" y "cancelaciones" debido al paro convocado y que afecta a las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y Eurowings.

El sindicato realizó su convocatoria, que está previsto dure 48 horas y que termine el martes a las 23.59 CET, en el marco de un conflicto relacionado con las pensiones complementarias de jubilación de los empleados.

Ante la movilización, la dirección del Grupo Lufthansa ha redomendado a sus clientes a informarse sobre el estado de los vuelos ante la eventualidad de que se vieran afectados.

Según informaron fuentes de Vereinigung Cockpit, este sindicato aún analizaba este lunes cuántos vuelos se vieron afectados.

El sindicato de pilotos VC declaró en un comunicado que estaba "dispuesto a dialogar en cualquier momento" siempre que se presentaran "ofertas realistas".

Tripulación de cabina anuncia nueva huelga

Mientras tanto, la tripulación de cabina de Lufthansa también anunció el lunes que planea convocar otra huelga de dos días el miércoles y el jueves.

Según el sindicato UFO, la huelga de la tripulación de cabina afectará a "todas las salidas del grupo Lufthansa desde los aeropuertos de Frankfurt y Múnich" durante todo el miércoles y el jueves. Los dos aeropuertos son los principales centros de operaciones de la aerolínea alemana.

Las salidas de Cityline, filial de Lufthansa, en otros siete aeropuertos también forman parte de la huelga de la tripulación de cabina.

La tripulación de cabina de UFO también se declaró en huelga el viernes tanto en Lufthansa como en Cityline en protesta por las condiciones laborales.

Lufthansa calificó la huelga del lunes de "preocupante", afirmando que demostraba la "completa indiferencia de los miembros del sindicato de tripulación de cabina hacia el destino de nuestros pasajeros y el futuro de Lufthansa".

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