Más de 600 migrantes muertos en el Mediterráneo en 2026: OIM

Al menos 606 migrantes murieron o fueron declarados desaparecidos en el mar Mediterráneo en lo que va de año, indicó este lunes (23.02.2026) la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Se trata del inicio de año más mortífero en el Mediterráneo desde que la OIM empezó a recopilar estos datos en 2014", explicó la organización, una agencia de la ONU.

Un portavoz de la organización estimó que en el último naufragio frente a la isla griega de Creta el sábado, "al menos 30 migrantes se presumen desaparecidos o muertos tras el vuelco de su embarcación debido al mal tiempo".

Según las autoridades griegas, hasta el momento solo se han recuperado cuatro cadáveres (tres hombres y una mujer), mientras que la búsqueda continuó el lunes con cuatro lanchas patrulleras para encontrar posibles supervivientes.

El sábado, 20 personas fueron rescatadas en la zona marítima de Kaloi Limenes por un buque mercante enviado al lugar por orden del Centro Griego de Búsqueda y Rescate.

Entre los 20 migrantes, principalmente sudaneses y egipcios, había cuatro menores.

El mal tiempo provocó que la embarcación, que partió de la ciudad portuaria de Trobuk, en Libia, el jueves 19 de febrero, naufragara este fin de semana a 20 millas náuticas (37 kilómetros) al sur de Kali Limenes, una pequeña población de Creta, explicó la OIM, que hizo un llamado a aumentar la cooperación regional y los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central para salvar vidas y garantizar un desembarco seguro.

También advirtió de que las redes de tráfico y contrabando se aprovechan de los cruces peligrosos en embarcaciones que no están preparadas para navegar, exponiendo a los migrantes a "graves abusos" y a riesgos en la seguridad.



