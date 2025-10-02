Más de 5 mil amputados y 42 mil heridos con secuelas graves en Gaza, alerta la OMS

Cerca de 42.000 personas en la Franja de Gaza, un cuarto de ellas niños, sufren "lesiones incapacitantes" a causa del conflicto en curso y necesitarán atención médica durante años, anunció este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un nuevo informe, la organización señala que una cuarta parte de los 167.376 heridos registrados desde octubre de 2023 presentan traumatismos permanentes. Entre ellos más de 5.000 sufrieron una amputación.

Otras lesiones graves registradas desde el inicio de la guerra en Gaza incluyen más de 22.000 daños en extremidades, más de 2.000 lesiones de la médula espinal, alrededor de 1.300 traumatismos craneales y más de 3.300 quemaduras graves.

"Estas lesiones generan una necesidad masiva de cirugía especializada y de rehabilitación, pero también alteran profundamente la vida de los pacientes y de sus familias", precisa la OMS, añadiendo que "uno de cada cuatro de estos heridos es un niño".

El sistema de salud gazatí no puede hacer frente a la magnitud de la crisis. Solo 14 de los 36 hospitales siguen funcionando parcialmente y menos de un tercio de los servicios de rehabilitación que existían antes de la guerra continúan funcionando.

El personal especializado también fue diezmado.

"Gaza contaba con alrededor de 1.300 fisioterapeutas y 400 terapeutas ocupacionales antes de la guerra. Pero muchos fueron desplazados y al menos 42 murieron", señaló la OMS, que advierte que "hoy solo quedan ocho protesistas para responder a un número considerable de amputaciones".