Francia rechaza posibles ataques de Estados Unidos a infraestructura de Irán

Israel confirma que bombardeó la petroquímica de Shiraz el lunes

Ejército israelí insta a iraníes a no viajar en tren "por su seguridad"

Bombardeos destruyen una sinagoga en Teherán

Israel ataca Teherán en nueva ofensiva conjunta con EE.UU.

Irán pide a jóvenes formar cadenas humanas en plantas energéticas ante amenazas de Trump

El régimen iraní llamó este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

La campaña se llevará a cabo para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", afirmó el secretario del Consejo Supremo de la Juventud y la Adolescencia, Alireza Rahimi. efe/ap

Más de 30 personas mueren en ataques de Israel y Estados Unidos en Irán

Al menos 18 personas, incluidos dos niños, murieron en bombardeos contra zonas residenciales en la provincia de Alborz, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, indicaron autoridades locales, según la agencia de noticias Mehr.

En el distrito de Shahriar, en la provincia de Teherán, se reportaron nueve muertos y 15 heridos por un ataque que alcanzó viviendas, según medios iraníes. Otras seis personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida en ataques israelí-estadounidenses en el condado de Pardis, al noreste de la capital iraní. (efe/ap)

Francia rechaza posibles ataques de Estados Unidos a infraestructura de Irán

Antes de que venza el plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para posibles ataques contra el régimen islámico, el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot afirmó que los ataques contra infraestructura civil y energética "están prohibidos por las leyes de la guerra y el derecho internacional" y sin duda provocarían represalias por parte de Irán.

"Sin duda desencadenarían una nueva fase de escalada, de represalias, que arrastraría a la región y a la economía mundial a un círculo vicioso muy preocupante y sobre todo muy perjudicial para nuestros propios intereses", declaró este martes en la cadena de televisión France Info. (reuters/efe)

Israel confirma que bombardeó la petroquímica de Shiraz el lunes

El ejército de Israel precisó este martes que hace un día bombardeó un complejo petroquímico en Shiraz, en el sur de Irán, de forma adicional al ataque que llevó a cabo contra la petroquímica Pars Sur, la cual alberga las mayores reservas de gas natural del mundo.

El complejo petroquímico es "uno de los últimos lugares usados para producir componentes químicos críticos para explosivos y otros materiales para desarrollar misiles balísticos", afirmaron las fuerzas armadas en un comunicado. (efe/ap)

Ejército israelí insta a iraníes a no viajar en tren "por su seguridad"

El ejército israelí instó este martes a los iraníes a que eviten viajar en tren hasta las 17:30 GMT, en un mensaje publicado en la red social X que hace presagiar futuros ataques contra la red ferroviaria de la república islámica.

"Estimados ciudadanos, por su seguridad, les rogamos que se abstengan de utilizar los trenes o de viajar en tren en todo el país desde ahora y hasta las 09:00 p.m., hora de Irán", escribió. "Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida". afp/reuters

Bombardeos destruyen una sinagoga en la capital de Irán

La sinagoga Rafi-Nia en Teherán quedó "totalmente destruida" por bombardeos israelíes y estadounidenses este martes, indicaron la agencia de noticias Mehr y el diario Shargh.

El judaísmo es una de las religiones oficiales en Irán, que cuenta con una pequeña comunidad judía, dado que gran parte emigró tras la revolución islámica de 1979.



