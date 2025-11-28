Más de 250 muertos por inundaciones en el sudeste de Asia

Días de inundaciones devastadoras en el sudeste asiático han matado a más de 250 personas en Indonesia, Tailandia y Malasia, dijeron las autoridades este viernes, 28.11.2025.

Las fuertes lluvias monzónicas, junto con un sistema de tormentas tropicales, inundaron zonas de Indonesia, Tailandia y Malasia, dejando a los residentes varados en los tejados y aislando a comunidades enteras.

En Indonesia, las autoridades tenían dificultades para llegar a las zonas más afectadas de la isla de Sumatra, mientras que las autoridades de un hospital del sur de Tailandia trasladaron camiones refrigerados para almacenar los cadáveres después de que la morgue superara su capacidad.

Las autoridades de Sumatra dijeron que las inundaciones y crecientes de tierra de esta semana han matado al menos a 111 personas y casi 100 más están desaparecidas.

El portavoz de la policía de Sumatra del Norte, Ferry Walintukan, afirmó que las autoridades se centraban en la evacuación y la prestación de asistencia.

El acceso a algunas zonas y la comunicación seguían cortados, declaró a la agencia AFP. "Esperamos que el tiempo mejore para poder trasladar el helicóptero a las zonas más afectadas".

En la provincia de Aceh, en la isla indonesia, la retirada de las aguas dejó un lodo que sepultó los coches casi hasta las ventanas. Un periodista de la AFP vio un camión que transportaba madera abandonado en el lodo, sin rastro del conductor.

Se pronostican más lluvias en gran parte de Sumatra, aunque se espera que la intensidad disminuya, según las autoridades.

Sur de Tailandia, una de las zonas más afectadas

Entre las zonas más afectadas de la región se encuentra el sur de Tailandia, donde las inundaciones dejaron a los residentes de Hat Yai aferrados a los tejados a la espera de ser rescatados en barco.

Al menos 145 personas han muerto en las provincias del sur del país, según declaró este viernes el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, a medida que el retroceso de las aguas permitía obtener un panorama más claro del desastre.

La mayoría de ellas se concentran en la provincia de Songkhla, donde las autoridades del Hospital Songklanagarind informaron que ya no tenían espacio para recibir los cadáveres y que ahora dependían de camiones refrigerados.

"La morgue ha superado su capacidad, así que necesitamos más", declaró a la AFP Charn, un funcionario de la morgue que solo dio su nombre de pila.

Impotencia y dolor por las consecuencias

Las críticas públicas a la respuesta a las inundaciones han aumentado y dos funcionarios locales han sido suspendidos por supuestas fallas. Los residentes de Hat Yai describieron el rápido aumento de las aguas.

"El agua llegó hasta el techo del segundo piso", declaró Kamban Wongpanya, de 67 años, a AFP el jueves, explicando que tuvo que ser rescatada en bote.

El dueño de una tienda, Chayaphol Promkleng, pensó al principio que su negocio se salvaría porque la inundación "solo llegaba hasta los tobillos". Al regresar al día siguiente, encontró su tienda "inundada hasta la cintura". "No pude hacer nada. Salí de la tienda para salvar mi vida".

En Malasia, dos personas murieron en las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que dejaron bajo el agua zonas del norte del estado de Perlis.

Clima extremo

La temporada anual de monzones, que suele durar entre junio y septiembre, suele traer fuertes lluvias que provocan deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Sin embargo, una tormenta tropical ha agravado las condiciones, y las pérdidas en Indonesia y Tailandia se encuentran entre las más altas en inundaciones de estos países en los últimos años.

El cambio climático ha afectado los patrones de tormentas, incluyendo la duración e intensidad de la temporada, lo que provoca lluvias más intensas, inundaciones repentinas y ráfagas de viento más fuertes.

Un clima más cálido retiene más humedad, lo que produce lluvias más intensas, mientras que la temperatura de los océanos puede potenciar la fuerza de los sistemas de tormentas.

"Los científicos del clima ya han advertido que los fenómenos meteorológicos extremos... seguirán empeorando a medida que aumenten las temperaturas", declaró Renard Siew, asesor en cambio climático del Centro de Gobernanza y Estudios Políticos de Malasia. "Eso es exactamente lo que hemos estado observando".