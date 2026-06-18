Más de 200 muertos por ébola en RD Congo casi un mes después del inicio de la epidemia

Más de 200 personas han muerto por ébola en la República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) reportó 202 fallecidos a causa del virus, de un total de 875 casos confirmados, lo que representa una tasa de mortalidad del 23%.

"Lo que nos preocupa es el estado del rastreo de contactos", afirmó Wessam Mankoula, médico del Africa CDC.

"Debido a los retos de seguridad y a la dificultad de acceso a algunas zonas para nuestro personal de respuesta del Africa CDC, la Organización Mundial de la Salud y diferentes socios, seguimos observando que este rastreo de contactos es bajo", añadió.

La Cruz Roja advirtió esta semana que el brote en la RDC, declarado el pasado 15 de mayo, aún no ha alcanzado su punto máximo y podría prolongarse durante un año.

La respuesta a la epidemia, la decimoséptima que afecta a este extenso país de África Central, enfrenta importantes desafíos.

Actualmente, no existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

Además, las tres provincias afectadas en el noreste del país —Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur— permanecen desde hace años sumidas en conflictos armados y desplazamientos masivos de población, una situación que dificulta los esfuerzos para contener el brote.