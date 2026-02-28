Más de 200 muertos en Irán tras ataques de EE. UU. e Israel

La Media Luna Roja de Irán dijo el sábado por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.



De las 31 provincias del país, "24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta", afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna.



Es el primer balance global del ataque lanzado este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán.



​EE. UU. no sufrió ninguna baja

Por su parte, Estados Unidos anunció que no hay víctimas nacionales tras los bombardeos y que sus instalaciones apenas sufrieron "daños mínimos" en la respuesta militar de Teherán.

Las fuerzas estadounidenses se han "defendido con éxito contra cientos de ataques de misiles y drones iraníes", indicó su comando central para Oriente Medio (Centcom).

