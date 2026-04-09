Mark Rutte: Trump está "claramente decepcionado" de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró el miércoles (08.04.2026) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "claramente decepcionado" con la alianzs en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro.

Rutte dijo en entrevista a la cadena CNN que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto de la guerra en Irán.

El jefe de la OTAN llegó a la Casa Blanca discretamente en medio de la tarde y se fue de igual manera dos horas y media después.

La reunión con Rubio

Antes de este encuentro en la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del "reparto de cargas" con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Washington tiene un rol militar central en la OTAN desde su creación en 1949, pero Trump reclama de sus socios un mayor involucramiento en sus operaciones. En 2025 los demás miembros de la alianza decidieron un fuerte aumento de sus gastos de defensa, en el marco de un plan que va hasta 2035.

Trump no escatima elogios hacia el jefe de la OTAN, si bien fustiga a los europeos por su negativaa ayudar a Estados Unidos e Israel a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, en medio del conflicto con Irán.

El jueves, Rutte dará un discurso y será parte de un debate organizado por la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan. Entre el viernes y el domingo, asistirá a la reunión anual del Grupo Bilderberg, que reúne a líderes políticos y empresariales de Europa y América del Norte.

Poco antes de la reunión, la Casa Blanca acusó a la OTAN de haberle dado la espalda a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Fueron puestos a prueba y fallaron", declaró sobre los socios de la organización la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando palabras del propio Trump.