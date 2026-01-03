María Corina Machado: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"

La líder venezolana María Corina Machado brindó un comunicado de prensa la mañana de este sábado, luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informara sobre la detención de Nicolás Maduro.

María Corina, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, escribió una carta que difundió en sus redes sociales.

"Venezolanos, llegó la hora de la libertad", comenzó el texto que compartió.

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometido contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", detalló.

Además, desde su óptica expresó que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

La líder venezolana destacó que "hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

También indicó que es la hora de los ciudadanos y recordó que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos tras las elecciones del 28 de julio.

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", agregó.

Por último, Machado le envió un mensaje a los venezolanos que están dentro de Venezuela, pero también a los que están lejos de sus fronteras.