María Corina Machado dice que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

La líder opositora María Corina Machado regresará a Venezuela próximamente, dijo este domingo (01.03.2026) después de tres meses en el exilio tras su espectacular escape a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

La política retornará a un país gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Autoridades en Venezuela, entre ellas el ex fiscal general Tarek William Saab, la han calificado como "prófuga" de la justicia y acusado de "pedir" una intervención militar contra el país.

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", dijo Machado en un video publicado en redes sociales. "Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible", agregó.

Machado en el exilio: encuentros con líderes mundiales y la influencia de Trump en su futuro político

Machado permaneció en Estados Unidos la mayor parte de su exilio, donde se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario Marco Rubio, congresistas, senadores, cancilleres de distintos países y líderes empresariales. También con jefes de Estado de países que no especificó.

Trump, que afirma estar a cargo de Venezuela, dijo tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel, que le gustaría "involucrarla de alguna manera" en el gobierno venezolano, pero también ha expresado su satisfacción con la gestión de Rodríguez como encargada interina.

Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que acabaron con la polémica supuesta reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición.

La ola represiva posterior a los comicios la obligó a permanecer en la clandestinidad por más de un año, hasta que escapó en una cinematográfica misión de rescate con una compañía estadounidense en diciembre de 2025.