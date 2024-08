María Corina Machado dice que está en la “clandestinidad”

La opositora venezolana María Corina Machado se declaró en la “clandestinidad” por temor a su “vida” y su “libertad”, en un artículo en The Wall Street Journal, luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera cárcel para ella y su candidato Edmundo González Urrutia.



“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, por mi libertad”, expresó Machado en la nota publicada este jueves en el medio estadounidense, en la que pidió el cese “inmediato” de la represión de las protestas contra la reelección de Maduro, que denuncia como fraudulenta.



Una fuente de la oposición confirmó a la AFP que la dirigente “está en resguardo” y que le hablará al país en las próximas horas.



“Las fuerzas de seguridad del Estado han matado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de 1.000 y causado once desapariciones forzadas en las manifestaciones. La mayor parte de nuestro equipo está escondido”, sostuvo Machado. “Podría ser capturada mientras escribo estas palabras”.



Organizaciones defensoras de derechos humanos cifran los fallecidos en once. Además, dan cuenta de 711 detenidos.



Maduro acusó a Machado y a González Urrutia de ser responsables de actos violentos. “Ustedes tienen las manos manchadas de sangre”, dijo el miércoles. “Deben estar tras las rejas”, añadió el mandatario.



“Los venezolanos cumplimos con nuestro deber. Votamos para sacar del poder al señor Maduro. Ahora corresponde a la comunidad internacional decidir si tolera o no un gobierno probadamente ilegítimo”, escribió Machado.



“La represión debe cesar inmediatamente, para lograr un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Llamo a todo el que rechaza el autoritarismo y apoya a la democracia a unirse al pueblo venezolano en esta noble causa. No vamos a descansar hasta ser libres”, agregó.



Tras los comicios del domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 51% de los votos frente a 44% de González Urrutia. La oposición sostiene que posee copia de más de 80% de las actas y que su aspirante obtuvo 67% de los sufragios.



La última vez que Machado fue vista en público estaba junto con González Urrutia en una concentración opositora el martes al mediodía en Caracas.