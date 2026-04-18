María Corina Machado dice no arrepentirse de haber regalado el Nobel a Donald Trump

"No me arrepiento", respondió este sábado en Madrid la dirigente opositora venezolana María Corina Machado sobre su decisión de regalarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y explicó que coordina con Estados Unidos su regreso a Venezuela.

"Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump", respondió Machado en una conferencia de prensa en Madrid, al preguntársele si no le decepcionaban las acciones de Estados Unidos tras sacar del poder en una operación militar al presidente Nicolás Maduro, en enero.

"Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento", añadió.

Sobre su regreso a Venezuela, donde vivía en clandestinidad antes de salir del país para recoger el Nobel en Oslo en diciembre, Machado dijo estar coordinando su regreso con Washington.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y los estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", aseguró Machado, afirmando que Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".

Asimismo, Machado cargó contra el presidente colombiano Gustavo Petro, que se encuentra en una reunión de líderes progresistas internacionales en Barcelona, por pedir un "gobierno de concentración" en Venezuela entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición.

La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó este sábado al presidente colombiano de buscar "desesperadamente excusas" para que no haya elecciones en Venezuela.

Machado encasilló a Petro entre los "actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras, para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela".

"Ahora esos mismos actores, que frente a elecciones fraudulentas que violaban la Constitución, insistían en que a toda costa había que participar, se niegan a que existan elecciones", lamentó la líder opositora.

"Delcy Rodríguez representa el caos, Delcy Rodríguez representa la violencia, Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror", estimó Machado.

Junto a esa propuesta, Petro anunció que viajará a Caracas el 24 de abril, en el que será la primera visita de un líder latinoamericano tras el derrocamiento de Maduro.

En Madrid, uno de los destinos predilectos de los venezolanos que emigraron en masa en los últimos años por la crisis en su país, Machado encabezará esta tarde una manifestación en su apoyo.

Machado llegó a la capital española el jueves luego de visitar Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron.