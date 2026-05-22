Marco Rubio dice que la OTAN debe "responder" a "decepción" de Trump por Irán

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OTAN enfrentará la decepción de Trump con sus aliados por Irán, dcie Marco Rubio

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Rubio: OTAN enfrentará la decepción de Trump con sus aliados por Irán

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, avisó a sus socios de la OTAN de que deberán "responder" por la "decepción" del presidente Donald Trump por no haberlo apoyado en su guerra contra Irán.

"Las opiniones del presidente y, por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Medio Oriente, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder. Pero eso no se solucionará ni se abordará hoy", dijo el secretario de Estado antes de reunirse con sus homólogos de la Alianza Atlántica en Suecia.

Trump no ha escondido su irritación por el hecho de que los países de la OTAN se negaran a secundarlo en la guerra lanzada contra Irán el 28 de febrero, junto a Israel.

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