Maradona y 10 frases que serán recordadas por siempre

A lo largo de sus 60 años las miradas siempre estuvieron sobre Diego Armando Maradona, fuera o dentro de la cancha el campeón del mundo nos dejó frases célebres que nunca se podrán olvidar.

Debido a su personalidad, sus constantes escándalos relacionado a sus adicciones, sus participaciones en el terreno de juego o por el simple hecho de ser considerado por mucho como el mejor de la historia, lo que Diego decía siempre generaba reacciones para bien o para mal.

Las anécdotas o frases que emitió Maradona y que quedaron grabadas en la humanidad son las siguientes:

En 1992 , Maradona hacía referencia al día que llegara a morir.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Quiero ser un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra“.

Un dia consultado sobre si el clásico español era el mejor del mundo, el astro respondió esto.

“He jugado Real Madrid–Barcelona, pero Boca–River es distinto. Es como dormir con Julia Roberts“.

Hasta para tratar los temas más complicados, como la pobreza que vivió de niño, el 10 tenía mucho humor y una forma especial.

“Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono“.

En el 2001 su amada albiceleste, pasaba días críticos en el terreno de juego y Maradona siempre tenía alguna reflexión.

“Si el país no llega al arco contrario, tenemos que hacer cambios, aunque sea al Presidente“ haciendo referencia a Antonio de la Rúa quien era el mandatario actual.

Su talón de Aquiles y quizá, lo que lo llegó a ser señalado como un mal ejemplo, su adicción a las drogas, también dejaron cosas para recordar.

“Al principio la droga te pone eufórico. Es como ganar un campeonato. Y pensás, mañana qué importa, si hoy gané el campeonato“.

Cuando su amada selección pasaba malos momentos y se le consultaba al 10 sobre lo que significa para el país, no asistir a la cita mundialista, expresó esto.

“Quedar afuera de un mundial solo es comparable a ver como le peguen a tu vieja y vos estás atado a una silla“.

Uno de sus momentos gloriosos y probablemente el más recordado, aquel magnífico gol a los ingleses en México 86.

“Que como hice el gol? Lo hice con la cabeza de Maradona , pero con la mano de Dios“.

El dia de su despedida, Maradona dejó una frase que será imborrable y que se utiliza muchas veces en diferentes empleos relacionados al fútbol.

“La pelota no se mancha“.

Un pasaje difícil para Diego y su selección fue el resultado positivo en su orina, en el segundo partido del mundial de USA 1994, donde la Federación de Fútbol Argentina lo separó del plantel por orden de la FIFA.

“No me drogué, me cortaron las piernas“.

Diego Armando Maradona Franco nació un 30 de octubre de 1960 y falleció hoy 25 de noviembre del 2020 a sus 60 años de edad.

Y para cerrar esta lista de frases del ídolo argentino, una que emitió de pequeño, cuando ni tan siquiera imaginaba lo grande que llegaría a ser.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es ser campeón“.