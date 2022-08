Manchester United se hunde con nueva derrota en la Premier League

El Manchester City, defensor del título en la Premier League, y el Arsenal continuaron con su inicio perfecto en el campeonato inglés al ganar respectivamente a Bournemouth (4-0) y Leicester (4-2), este sábado en la 2ª jornada, en la que el Manchester United queda colista provisional tras caer 4-0 en Brentford.

Tanto 'Citizens' como 'Gunners' acumulan 6 puntos en la clasificación y lanzan un mensaje sobre su ambición en este arranque de curso.

Su situación contrasta con la de un Manchester United que sigue con cero puntos en la tabla, después de haber perdido en la primera jornada 2-1 ante el Brighton.

Esta vez la bofetada se la dio el Brentford, con un contundente 4-0, con goles de Josh Da Silva (10'), Mathias Jensen (18'), Ben Mee (30') y Bryan Mbeumo (35').

El Manchester United no recibía cuatro tantos en los 35 primeros minutos desde mayo de 1990, en un duelo ante el Nottingham Forest.

La situación es ya preocupante para el nuevo entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, que no pudo ocultar las carencias de su equipo pese a la titularización de Cristiano Ronaldo.

El arquero español David De Gea tuvo una tarde de pesadilla, con una gran parte de responsabilidad en la derrota, estando especialmente desacertado en tres de los cuatro tantos recibidos.

El Brentford, con cuatro puntos, se pone tercero en la clasificación.

Good performance, 4 goals and a clean sheet! Great to be back at the Etihad in front of our fans. Also good to see you again @afcbournemouth pic.twitter.com/qMR9kbyG4n