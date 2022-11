Manchester United le responde a Cristiano Ronaldo

El Manchester United brindó un comunicado de prensa este lunes, luego de la polémica entrevista que concedió Cristiano Ronaldo en Inglaterra, en la que dijo sentirse "traicionado" por parte del equipo.

quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas".

La institución añadió que "

Ronaldo aseguró el domingo pasado sentirse "traicionado" por el Manchester United, y además añadió que el entrenador, Erik ten Hag, y otros dirigentes de su equipo trataban de forzarle a marcharse.

En una entrevista con Piers Morgan, CR7 indicó que no respeta al técnico.

"No le respeto porque no me muestra ningún respeto. No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado", añadió.

Y agregó: "Sí, me siento traicionado y he tenido la sensación de que algunas personas no me querían aquí, no solo esta campaña sino también la pasada".

Será cuestión de tiempo para ver si, luego de la Copa del Mundo, Ronaldo se mantiene en el United o cambia de equipo.