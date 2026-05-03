Manchester United gana al Liverpool y regresa a Liga de Campones

El Manchester United logró un doble éxito al vencer a su eterno rival, el Liverpool (3-2), este domingo en Old Trafford, y asegurar así su clasificación para la próxima Liga de Campeones tras dos años de ausencia.

Los Diablos Rojos ganaban 2-0 al descanso y los Reds lograron empatar 2-2, pero el equipo de Michael Carrick se llevó la victoria gracias a un último gol de Kobbie Mainoo (77').

A tres fechas para el final del campeonato inglés, el Manchester United (3º, 64 puntos) tiene asegurado terminar entre los cinco primeros puestos que dan acceso a la Champions.

El Liverpool (4º, 58 puntos) cuenta con seis puntos de ventaja sobre el actual sexto, el Bournemouth.



