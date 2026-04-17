Manchester City y Arsenal se juegan el título en una “final” de la Premier League

Londres, Reino Unido | La Premier League ofrece un duelo decisivo con sabor a final por el título: el Manchester City (2º) recibe al Arsenal (1º) este domingo, en un choque cargado de tensión y con alto valor estratégico.

"No recuerdo, en los últimos tres, cuatro o cinco años, un partido más importante que este en la Premier League", afirmó el exdelantero Michael Owen.

Si el City pierde, "se ha acabado", reconoció el técnico Pep Guardiola. "Pero con otros resultados, aún quedaría mucho por jugar", añadió.

El enfrentamiento llega en un momento clave, a seis jornadas del final y con la diferencia de puntos reducida de forma significativa.

El Arsenal tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja a doce puntos tras enfrentarse al Bournemouth, pero cayó en casa, mientras que el City goleó al Chelsea (3-0) con una destacada actuación de Rayan Cherki.

En apenas una jornada, "todo ha cambiado psicológicamente", resumió Micah Richards.

- De doce puntos a seis -

La ventaja del Arsenal se redujo a seis puntos y podría desaparecer si el City gana este duelo y el partido pendiente ante el Crystal Palace.

El momento de forma también favorece al equipo de Guardiola, mientras que el conjunto londinense atraviesa una racha irregular.

El Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y un empate reciente en Champions.

"Nos hemos ganado el derecho de estar en esta posición y competir por el título contra, posiblemente, el mejor equipo y el mejor entrenador que ha visto esta liga", afirmó el técnico Mikel Arteta.

- Abril, factor determinante -

Históricamente, abril ha sido un mes complicado para Arteta, con un 42,3 % de victorias, mientras que Guardiola presenta un 79,8 % en este periodo.

Las dudas sobre la capacidad del Arsenal para resistir la presión en el tramo final han aumentado, en paralelo a una baja en su rendimiento.

"No importa lo que piense la gente. Lo único que cuenta es lo que piensa este grupo", afirmó Declan Rice.

- Todo en juego -

Pese a su irregularidad, el Arsenal mantiene el control de su destino en la liga.

"El Arsenal puede ganar el título el próximo fin de semana en el Etihad", afirmó Gary Neville.

Para Roy Keane, este es el momento decisivo: "Vamos a ver de qué están hechos. Si fallan ahora, nunca se lo perdonarán".

El líder llega con una ventaja clave: le basta con evitar la derrota, mientras que el Manchester City está obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones al título.