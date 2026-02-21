Manchester City vence al Newcastle y asedia al Arsenal en la Premier League

Mánchester, Reino Unido | Con un doblete de Nico O’Reilly, el Manchester City venció este sábado 2-1 al Newcastle United en la jornada 27 de la Premier League 2026 y quedó a dos puntos del líder, el Arsenal, con once fechas por disputar.

O’Reilly adelantó a los Citizens a los 14 minutos en el Etihad Stadium, en Mánchester, y restableció la ventaja a los 27’, tras el empate de Lewis Hall para las Urracas en el 22’.

El equipo del español Pep Guardiola no firmó su mejor partido, pero sostuvo la ventaja mínima y se llevó tres puntos clave que lo dejan a dos unidades del Arsenal.

Los Gunners visitan al Tottenham el domingo, pero, independientemente del resultado del derbi del norte de Londres, el City mantiene el pulso por el título.

Los Citizens tendrán un partido menos que el Arsenal después de este fin de semana y recibirán al equipo de Mikel Arteta en abril, en lo que podría convertirse en una “final” por la Premier.

Mientras el Arsenal suma solo dos victorias en sus últimos siete partidos de liga, el City llega en alza, con una quinta victoria consecutiva en todas las competiciones que extiende su racha invicta a ocho encuentros.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre el City y el Newcastle esta temporada, con un quinto previsto en los octavos de final de la FA Cup en marzo.

Aston Villa y Chelsea pierden terreno

Más temprano, el Aston Villa y el Chelsea empataron ante Leeds United (1-1) y Burnley (1-1), respectivamente, y dejaron escapar puntos valiosos en su objetivo de clasificar a la próxima Liga de Campeones.

El Aston Villa de Unai Emery volvió a tropezar, seis días después de perder en casa contra el Newcastle, y ve cada vez más complicado alcanzar al líder Arsenal, que le saca siete puntos.

Los Villanos, terceros a cinco unidades del Manchester City, tardaron en meterse en el partido, sin registrar un disparo a puerta hasta el minuto 42, después de que Anton Stach abriera el marcador para el Leeds en el 31’.

Más convincente en la segunda parte, el Aston Villa rescató un punto con un gol sobre el final de Tammy Abraham (88’).

El Chelsea, por su parte, cedió el empate en el tramo final frente al Burnley, penúltimo y cerca del descenso, tras haberse adelantado con un tanto del portugués Joao Pedro.

Aún cuarto en la tabla, los Blues podrían ser superados por el Manchester United, que tiene los mismos puntos y juega el lunes ante el Everton en Liverpool.

Récord de presencias de James Milner

Un gol del paraguayo Diego Gómez abrió el camino de la victoria del Brighton en la cancha del Brentford (2-0).

En ese partido, James Milner estableció un nuevo récord de 654 encuentros en la Premier League.

El actual jugador del Brighton, de 40 años, superó la marca de Gareth Barry, ex del Aston Villa y del Manchester City.

"Es un ejemplo a seguir dentro y fuera del campo", lo elogió su entrenador, Fabian Hurzeler, ocho años menor que Milner. "No es una sorpresa que esté donde está en este momento, porque tiene una disciplina increíble".