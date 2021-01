Manchester City suma y es más líder ante el tropiezo del United

Por la mínima y con un gol del brasileño Gabriel Jesus, el Manchester City ganó 1-0 al Sheffield United y sumó este sábado 12 triunfos consecutivos, en todas las competiciones, afianzándose en su posición de líder de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Manchester United, que empató 0-0 frente al Arsenal.

"El equipo tiene mucha calidad. No hay ni un jugador que intente ganar por sí solo. Nuestros máximos goleadores ni siquiera son de los diez o doce primeros de la liga, así es que tenemos que hacerlo en equipo. Así mantendremos la racha", destacó tras el partido el técnico Pep Guardiola, que alcanzó las 500 victorias como entrenador.

"Me lo acaban de decir, no lo sabía. Es una buena cifra", declaró el catalán, que se mostró satisfecho con el juego de su equipo: "Hemos jugado muy bien. No hemos creado muchas ocasiones, pero recibimos pocas".

Ante el colista Sheffield United, que el miércoles había derrotado al Manchester United (2º), el City tuvo problemas para lograr la victoria, que consiguió gracias a un remate de cabeza del delantero brasileño al comienzo del partido (9), después de una buena acción ofensiva del español Ferran Torres.

El Sheffield United tuvo una gran ocasión a cinco minutos para el final del partido, en un buen disparo de John Fleck que se marchó fuera por milímetros, cuando el brasileño Ederson parecía ya batido.

El City tendrá que mejorar si quiere mantener la racha en los próximos partidos, el miércoles contra el Burnley (15º) y, sobre todo, el próximo domingo frente al Liverpool (4º), que el domingo visita al sorprendente West Ham (5º)

Este triunfo coloca al City con 44 puntos, tres más que el Manchester United, que no pasó del empate sin goles en su visita al Arsenal (8º) uno de los equipos más en forma de la Premier en estos momentos y en el que debutó en los últimos minutos el joven noruego Martin Odeegard, cedido esta semana por el Real Madrid.

No fue un buen partido el que protagonizaron estos dos clásicos del fútbol inglés, aunque por ocasiones de gol mereció algo más el Manchester United.

El uruguayo Edinson Cavani, otra vez titular en la punta del ataque del United, tuvo la pelota de la victoria, pero su volea la atajó bien colocado el arquero germano Bernd Leno (89).

Este resultado permitirá al Leicester colocarse segundo si el domingo vence al Leeds de Marcelo Bielsa.

Derrota del Everton.

Con su derrota en casa 2-0 ante el Newcastle (16º), este sábado en el inicio de la 21ª fecha de la Premier League, el Everton (7º) de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, titulares ambos, cedió terreno sobre las posiciones clasificatorias para competiciones europeas.

Con 33 puntos, los 'Toffees' se quedan a cuatro unidades del Liverpool (4º), que ostenta el último billete que abre las puertas de la Champions, y a once unidades del líder Manchester City.

Los de Carlo Ancelotti aún podrían caer posiciones en la tabla, siempre que Chelsea y Arsenal ganen sus partidos de este fin de semana.

Los dos goles que dieron la victoria al Newcastle los anotó el delantero Callum Wilson en el tramo final del partido (72 y 90+3).

Para las 'Urracas', que sólo habían logrado 2 puntos en las nueve últimas fechas, la victoria supone una bocanada de aire fresco y les concede 9 puntos de margen respecto a los puestos de descenso.

También este sábado, West Brom y Fulham empataron a dos goles en duelo de equipos situados en la zona de descenso.