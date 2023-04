Manchester City presiona al Arsenal con un Haaland de récord

Después de perder 2-0 el miércoles en el campo del Real Madrid, la remontada se antoja complicada para los 'Blues' el martes ante el equipo español, sobre todo teniendo en cuenta su mala racha de resultados: ha perdido sus dos últimos partidos en la liga inglesa y no ha ganado en los últimos cinco, lo que le deja en un discretísimo undécimo puesto.

"Llevo nueve días en el puesto. No me ha gustado lo que he visto hoy", admitió el entrenador del Chelsea, Frank Lampard.