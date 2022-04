Manchester City mantiene liderato de Premier al empatar contra el Liverpool

El Manchester City y el Liverpool empataron 2-2 en el Ethiad Stadium y los Citizens mantuvieron el liderato, este domingo en la conclusión de la 32ª jornada del campeonato inglés.

Los Citizens dominaron la primera parte y se adelantaron en dos ocasiones, primero después de un tiro de Kevin de Bruyne (5') y nuevamente gracias a un gol de Gabriel Jesús (36'). Antes, los 'Reds' habían empatado gracias a un gol de Diogo Jota (13').

En la segunda parte, el Liverpool empezó mejor y Sadio Mané puso rápidamente las tablas en el marcador (46').

A partir del gol del senegalés, el City fue recuperando el control pero sin ser tan dominador como en los primeros 45 minutos y dando opciones a los Reds. Un gol anulado por fuera de juego a Raheem Sterling pudo haber dado de nuevo la ventaja a los locales (63').

A pesar de que ambos equipos gozaron de ocasiones para haberse llevado los tres puntos, el partido acabó en un empate que favorece al City, pues mantiene la ventaja de una unidad y depende únicamente de sus resultados para levantar el título.

