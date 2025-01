Manchester City logra remontada balsámica ante el Chelsea

Pese a un inicio catastrófico de partido, el Manchester City supo rehacerse y terminó ganando 3-1 al Chelsea (6º), al que desalojó de la cuarta posición de la Premier League, este sábado en la 23ª jornada.



Este partido resultaba muy incómodo en el calendario para un City que no puede quitarse la Champions de la cabeza: la derrota del miércoles en París (4-2) le obliga a jugarse la supervivencia en el gran torneo europeo en la última jornada, el miércoles de la nueva semana contra el Brujas belga.



Pep Guardiola, consciente de que no podía fallar ante el Chelsea, decidió alinear de entrada a dos jugadores recién fichados, el atacante Omar Marmoush y el defensor Abdukodir Khusanov.



Marmoush estuvo muy activo en ataque. Se le anuló un tanto en el 34 y estuvo a punto de marcar en el 67, mientras que Khusahov no estuvo acertado en el inicio del partido, controlando mal un balón por alto que permitió a Nicolas Jackson enviar un pase para que Noni Madueke abriera el marcador en el minuto 3.



En una mala primera mitad, el City pudo tomar oxígeno en el 42, cuando el croata Josko Gvardiol marcó a puerta vacía tras encontrarse un rechace en el área.



Erling Haaland sorprendió elevando por encima del arquero español del Chelsea, Robert Sánchez, para adelantar al City en el 68, antes de que Phil Foden cerrara la victoria de los suyos en el 87, con el 3-1 definitivo.