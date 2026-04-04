Manchester City golea al Liverpool con triplete de Haaland y avanza a semifinales de la FA Cup

Londres, Reino Unido | El Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool y avanzó a las semifinales de la FA Cup, impulsado por un triplete de Erling Haaland en el Etihad Stadium.

El equipo de Pep Guardiola impuso condiciones ante unos Reds que llegan golpeados a su próximo reto en la Liga de Campeones, donde visitarán al París Saint-Germain en la ida de cuartos de final.

Haaland marca la diferencia

El delantero noruego fue imparable y anotó a los minutos 39’, 45+3’ y 57’, mientras que Antoine Semenyo amplió la ventaja al 50’.

La defensa del Liverpool, liderada por Virgil van Dijk, sufrió constantemente ante la contundencia ofensiva del City.

Haaland abrió el marcador desde el punto penal tras una falta del propio Van Dijk sobre Nico O'Reilly, en un partido que terminó inclinándose totalmente a favor de los locales.

Liverpool se derrumba

Aunque el Liverpool comenzó mejor, con presión alta y buen manejo ofensivo, fue perdiendo solidez con el paso de los minutos.

El tercer gol evidenció los problemas defensivos, cuando Semenyo se escapó a la espalda de Van Dijk tras un pase de Rayan Cherki.

El cuarto tanto llegó nuevamente por intermedio de Haaland, que aprovechó otra desatención defensiva.

Mohamed Salah tuvo una jornada para el olvido: falló un penal al minuto 64 y desperdició otras ocasiones claras, en lo que pudo ser su última actuación en el Etihad con los Reds.

Mirada en Champions

La derrota aumenta la presión sobre el técnico Arne Slot, cuyo equipo es quinto en la Premier League y pelea por un lugar en la próxima Champions.

El duelo ante el París Saint-Germain cobra ahora mayor relevancia para un Liverpool que necesita reaccionar.

Por su parte, el Manchester City disputará las semifinales de la FA Cup por octavo año consecutivo.

El conjunto de Guardiola llega además fortalecido tras conquistar la Copa de la Liga ante el Arsenal, líder de la Premier, al que persigue en la tabla con un partido pendiente.