Manchester City golea 3-0 al Liverpool en el partido 1.000 de Pep Guardiola

Mánchester, Reino Unido | El Manchester City se impuso este domingo 3-0 al Liverpool, en el gran choque de la 11ª jornada de la Premier League, y los Citizens son ya los primeros perseguidores del líder Arsenal.

Con goles del noruego Erling Haaland (29'), del español Nico González (45+3') y del belga Jeremy Doku (63'), el City se colocó segundo con 22 puntos, a cuatro de los Gunners, que empataron el sábado 2-2 en Sunderland.

Así, el entrenador español Pep Guardiola celebró su partido 1.000 en los banquillos con su victoria número 716, unas cifras que el propio técnico catalán definió el viernes de "locura".

El partido, que enfrentaba a los ganadores de las últimas ocho Premier League (seis para el City y dos para el Liverpool), estuvo a la altura de las expectativas desde los primeros minutos.

Los locales dominaron el encuentro desde los primeros compases y gozaron de la primera ocasión clara con un penal, señalado por falta del arquero Giorgi Mamardashvili sobre Doku.

Sin embargo, el georgiano, titular en la portería del Liverpool desde la lesión a finales de septiembre del brasileño Alisson Becker, adivinó el lado y detuvo el disparo de Haaland desde los once metros.

19 goles de Haaland

Pero el noruego rara vez falla a su cita con el gol, y no tardó en corregir la anomalía (29'), ganando un balón aéreo en el área a la defensa red y anotando su 19º gol de la temporada entre todas las competiciones, el 14º en Premier League.

Los Reds, que hace una semana pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, creyeron empatar minutos después (38') gracias a un remate de cabeza del capitán Virgil van Dijk en un saque de esquina. Sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego posicional del lateral escocés Andy Robertson, situado delante del arquero Gianluigi Donnarumma en la acción.

Así, del 1-1, el marcador pasó al 2-0. En el tiempo añadido de la primera mitad, el español Nico González disparó desde la frontal del área, doblando la ventaja antes del paso por los vestuarios.

Después de esta quinta derrota en campeonato, el Liverpool es octavo con 18 puntos, a ocho unidades del líder.

En la segunda mitad se mantuvo el guion de dominio local en el Etihad Stadium, y Doku marcó el golazo de la jornada, una rosca envenenada desde fuera del área (63').

Hubo que esperar al último cuarto de hora para el único disparo entre los tres palos del Liverpool, una falta directa del húngaro Dominik Szoboszlai salvada por Donnarumma (77').