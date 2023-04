Manchester City elimina al Bayern y se medirá con el Real Madrid en semis de Champions

Los 'Sky Blues' de Pep Guardiola no se amilanaron ante la grandeza del escenario ni del rival en un partido entretenido entre dos equipos en busca de la victoria.

Pero el City, que saltó con el mismo once inicial que dejó la eliminatoria casi sentenciada en el Etihad, es un equipo cuyo ADN no contempla la opción de contemporizar, de entregar el balón al rival y encerrarse atrás, no al menos cuando queda todo el partido por delante.