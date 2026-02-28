Manchester City cumple en Leeds y presiona al Arsenal antes de su derbi

El Manchester City consiguió un triunfo tan corto como importante (1-0) en su visita al Leeds, firmando así una cuarta victoria consecutiva y manteniendo la presión sobre el líder Arsenal, del que se aproxima provisionalmente a dos puntos.

Un tanto de Antoine Semenyo justo antes del descanso (45+2) bastó para dar los tres puntos al equipo de Pep Guardiola, este sábado en la 28ª jornada de la Premier League.

El extremo internacional inglés se lanzó para cortar un centro de Rayan Aït-Nouri y continúa así convenciendo en sus primeras semanas como jugador de los Sky Blues, a los que se unió en enero, procedente del Bournemouth.

Desde su llegada ha marcado cuatro tantos en siete encuentros ligueros.

"Cada partido de aquí al final de temporada será crucial. Queremos ir ganando e ir presionando", admitió Semenyo en declaraciones a la BBC.

Su gol hizo olvidar la ausencia de Erling Haaland, que fue declarado baja para este duelo ante el Leeds (15º) por una pequeña lesión en el entrenamiento, según Guardiola.

En la clasificación, el Manchester City (2º) tiene ahora 59 puntos y, además de aproximarse al líder, abre ya un hueco muy importante con el tercero, el Aston Villa (3º, 51), que fue derrotado el viernes por el colista Wolverhampton.

El partido estelar del fin de semana en Inglaterra es el derbi londinense del domingo entre el Arsenal (1º, 61) y el Chelsea (6º, 45).

Liverpool, quinto.

Por su parte, el Liverpool tuvo una tarde tranquila (5-2) en casa ante el West Ham, un equipo de la zona de descenso, y subió al quinto lugar de la clasificación, adelantando ahora en tres puntos al Chelsea.

La quinta plaza de la Premier League tiene grandes opciones de ser clasificatoria para la próxima Liga de Campeones por el buen recorrido de los clubes ingleses en las actuales competiciones europeas, pero ello todavía debe ser confirmado, por lo que los puestos de Champions se limitan por el momento al Top 4.

En Anfield, los Reds no convencieron defensivamente, una vez más, pero sacaron adelante el partido por su efectividad ofensiva.

El francés Hugo Ekitiké abrió el marcador muy pronto, controlando con la izquierda y acomodándose el balón con la derecha, para firmar en el minuto 5 su decimosexto tanto de la temporada, entre todas las competiciones.

Ekitiké dio luego una asistencia para su compañero argentino Alexis Mac Allister (43', 3-0), después de un córner mal despejado por los Hammers, y también asistió al neerlandés Cody Gakpo (70', 4-1) en otro de los tantos del Liverpool.

Los otros goles reds fueron conseguidos por el capitán neerlandés Virgil Van Dijk, de cabeza en un córner (24', 2-0), y por un tanto en contra del francés Axel Disasi (82', 5-2).

Los dos goles del West Ham, tanto el del checo Tomas Soucek (49', 3-1) como el de cabeza del argentino Taty Castellanos (75', 4-2) vinieron derivados de errores defensivos.



