Manchester City, Chelsea y West Ham están en octavos de final en la FA Cup

El Chelsea y el West Ham necesitaron este sábado la prórroga para superar respectivamente al Plymouth Argyle, de tercera división, y al Kidderminster, de la sexta categoría, imponiéndose por 2-1 en ambos encuentros de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra, mientras que el Manchester City dominó con más autoridad 4-1 al Fulham, de segunda.

La historia fue especialmente cruel para el modesto Kidderminster, que lideró el marcador en el tiempo reglamentario antes de ver a Declan Rice, quien entró tras el descanso, empatar el partido para el West Ham en los minutos extra (90+1).

Y el escenario se repitió en la prórroga. Jarrod Bowen subió el tanto de la victoria a los 'Hammers' unos segundos antes del pitido final (120+1'), cuando la tanda de penales parecía inevitable.

Al final, esta remontada logró hacer olvidar la salida aérea fallida del arquero francés Alphonse Areola, que supuso el gol de Alex Penny (19'), adelantando así a los locales.

​En casi todo el enfrentamiento, el West Ham mostró falta de ritmo y sin convicción, impropio de un equipo que se halla en la quinta posición de la Premier League y que lucha por uno de los primeros puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

Sin su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, que dio positivo por covid antes del choque, el Chelsea, tercero en el campeonato inglés, sufrió para deshacerse del Plymouth (2-1) gracias al buen partido de sus jugadores españoles.

En el minuto 8 de juego, los 'Pilgrims' abrieron el electrónico gracias a un remate de cabeza de Macaulay Gillesphey tras superar en un duelo aéreo al belga Romelu Lukaku.

Pero al contrario que su vecino londinense, el Chelsea generó numerosas jugadas de peligro que el guardameta rival, Michael Cooper, desbarató.

Antes del descanso, el español César Azpilicueta igualó el marcador (41) tras una bella combinación con el italobrasileño Jorginho.

Sin embargo, los 'Blues' no consiguieron perforar la portería contraria en la segunda parte y tuvieron que esperar hasta la prórroga para llevarse la victoria gracias al tanto de otro español, Marcos Alonso (105+1).

Pero el partido no acabó en ese momento. A falta de tres minutos, el equipo de tercera división obtuvo un penal.

El también español Kepa desvió un tiro demasiado suave de Ryan Hardie.

Estreno con victoria de Lampard

El Manchester City del técnico español Pep Guardiola, líder de la Premier League, se recuperó rápidamente del temprano gol del Fulham al marcar el portugués Fabio Carvalho (4).

