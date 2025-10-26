Manchester City cae por primera vez desde agosto, Arsenal es más líder

El Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la 9ª jornada de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

Pero la racha terminó este domingo, con un remate del internacional polaco Matty Cash en un saque de esquina lanzado por el argentino Emiliano Buendía, en el minuto 19.

Erling Haaland creyó igualar justo antes del tiempo adicional (minuto 90) pero su remate en el segundo palo estaba en fuera de juego.

Fue uno de los pocos destellos de la estrella noruega, de la que sigue siendo muy dependiente el City.

"En la primera parte nuestra presión no fue buena. En la segunda fue mejor, pero no fuimos lo suficientemente agresivos. Aprenderemos de esto. El viaje todavía es largo", afirmó el técnico de los Citizens, Pep Guardiola.

Eze fulmina a su exequipo.

En la clasificación, el Manchester City cae del segundo al cuarto lugar, quedándose con 16 puntos, a seis del Arsenal, que suma 22 unidades.

Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Eze es uno de los fichajes estelares del Arsenal para esta temporada y aprovechó este duelo ante su exequipo para conseguir su primer tanto en Premier League con su nueva camiseta.

Marcó mediante un remate acrobático, después de una falta de Declan Rice mal despejada por la zaga del Palace.

"Es una gran victoria. Sabíamos que iba a ser muy difícil. El Crystal Palace hizo un gran partido y nos lo puso muy difícil (...) No marcar un segundo gol nos hizo estar en peligro hasta el final, pero conseguimos irles reduciendo", celebró el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta.

Los sorprendentes Bournemouth (2º, 18 puntos) y Sunderland (3º, 17) siguen el ritmo del Arsenal, esta vez al ganar respectivamente al Nottingham Forest (2-0) este domingo y en el campo del Chelsea (1-2) el sábado.

La victoria del Bournemouth llegó este domingo con tantos en la primera mitad de Marcus Tavernier (25') y el atacante francés Eli Junior Kroupi (40'). Ese último en un momento dulce, con cuatro dianas en cuatro partidos.

El Forest sigue en una temporada complicada. Es apenas 18º, en puestos de descenso, después de encadenar un cuarto revés seguido en Premier League. Su nuevo entrenador Sean Dyche había debutado el jueves ganando 2-0 al Oporto en la Europa League, pero la ilusión por su llegada sufre ahora una congelación súbita.

Pesadilla para el Wolverhampton.

El Aston Villa sube al séptimo lugar con su victoria ante el City, ahora con 15 puntos, a solo uno de la zona Champions.

Con esa misma puntuación está el Liverpool, vigente campeón, pero que está en caída libre en la Premier League, después de caer 3-2 el sábado en Brentford, en la que fue su cuarta derrota consecutiva en el torneo inglés.

En la zona baja, el Wolverhampton, colista, sufrió su séptima derrota en nueve partidos. Solo tiene 2 puntos, por dos empates, por lo que todavía no conoce la victoria.

Su derrota de este domingo fue además cruel, por 3-2 ante el Burnley (16º, 10 puntos).

Después de ir 2-0 abajo, el Wolverhampton equilibró justo antes del descanso, con goles de Jorgen Strand Larsen (42 de penal) y Marshall Munetsi (45+4), pero en el descuento final el Burnley selló su victoria con un gol de Lyle Foster (90+5).



