Manchester City, Arsenal, Tottenham y Newcastle pasan a octavos de Copa de la Liga

Londres, Reino Unido | No hubo cuento de hadas en la Copa de la Liga inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham cumplieron este miércoles por la vía rápida contra rivales de tercera división y avanzaron a octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

En el norte de Inglaterra, el vigente campeón Newcastle firmó la gran goleada de la noche, al imponerse 4-1 al Bradford City, líder de la League One (3ª división).

Con dobletes del brasileño Joelinton (17 y 75) y del danés William Osula (19 y 87), las Urracas demostraron que se toman muy en serio esta copa doméstica. Andy Cook (79) fue el autor del único tanto de los visitantes.

También venció con claridad en el norte de Londres el Tottenham, que saltó al césped de su estadio con el pie en el acelerador: con goles en el 14 y el 17, los Spurs dejaron sin respuesta al Doncaster. En el tiempo añadido, el galés Brennan Johnson abultó el resultado (3-0).

En Huddersfield, el atacante Phil Foden primero marcó (18) y luego asistió al brasileño Savinho (74) en la victoria del Manchester City (2-0).

Idéntico resultado cosechó el Arsenal en la cancha del Port Vale, donde una diana de Eberechi Eze a los ocho minutos y otra de Leandro Trossard en la recta final (86) sirvieron para decidir el encuentro (2-0).

-- 3ª ronda de la Copa de la Liga inglesa:

Martes 16 de septiembre

Sheffield W. (D2) - (+) Grimsby Town (D4) 0 - 1

(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 penales

(+) Crystal Palace - Millwall (D2) 1 - 1 penales.

Miércoles 17 de septiembre

(+) Swansea (D2) - Nottingham Forest 3 - 2

Martes 23 de septiembre

Lincoln City (D3) - (+) Chelsea 1 - 2

(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0

Burnley - (+) Cardiff City (D3) 1 - 2

(+) Wrexham (D2) - Reading (D3) 2 - 0

Wigan (D3) - (+) Wycombe Wanderers (D3) 0 - 2

Barnsley (D3) - (+) Brighton 0 - 6

(+) Fulham - Cambridge United (D4) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (D2) 2 - 1

Miércoles 24 de septiembre

(+) Tottenham - Doncaster Rovers (D3) 3-0

Huddersfield (D3) - Manchester City (+) 0-2

(+) Newcastle - Bradford City (D3) 4-1

(D3) Port Vale - Arsenal (+) 0-2