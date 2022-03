Magnate ruso Roman Abramovich venderá el Chelsea

El millonario ruso Roman Abramovich venderá el Chelsea, según lo dio a conocer el equipo en la página web mediante una carta del magnate.

"S iempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. Por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el equipo, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios", cita el comunicado de prensa de Abramovich, luego de varios días de especulaciones sobre el futuro de la institución.





Roman destacó que "la venta no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta".

Lea también Internacional Magnate ruso dueño del Chelsea deja el club Abramovich, cuestionado por su cercanía con Vladimir Putin, anunció su decisión este sábado. Su salida podría determinar la quiebra del campeón de Europa, según medios internacionales Al ruso se le cuestionó durante los últimos días ser un hombre cercano al líder Vladimir Putin, por lo que estuvo bajo la crítica.





" La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo", añade el boletín.



Específicamente, sobre la decisión de vender el club, el europeo sentenció que fue "increíblemente difícil de tomar" y acotó que le duele separarse de esta manera.