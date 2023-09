Maduro visita China en busca de apoyo económico

La visita de Maduro a China tiene lugar en momentos en que los líderes mundiales se dan cita en India para una cumbre del G20 en la que el presidente chino estará ausente.



China prestó unos 50.000 millones de dólares a Venezuela en la década de 2010, un monto que el país sudamericano se comprometió a devolver a través de envíos de petróleo.



En 2018, año en que Maduro ganó unas elecciones que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional por supuestas irregularidades, la deuda ascendía a 20.000 millones de dólares.



En 2019, Washington, y una parte de la comunidad internacional, reconoció a Juan Guaidó, líder de la oposición y que se autoproclamó presidente interino. El mandatario estadounidense de aquel entonces, Donald Trump, impuso numerosas sanciones a Caracas.



La oposición venezolana puso fin en enero a esta presidencia interina al estimar que no había cumplido sus objetivos de cambio político.



El actual gobierno demócrata de Joe Biden, que sucedió al de Trump, mantiene que no reconoce a Maduro como presidente y sigue con la mayoría de sanciones.



Pero Washington aprobó el año pasado un proyecto petrolero de la compañía estadounidense Chevron y ha dicho que está dispuesto a aliviar la presión si se alcanzan acuerdos entre Maduro y la oposición para las elecciones presidenciales previstas el próximo año.



Venezuela tuvo un 2022 de crecimiento después de encadenar ocho años de recesión.



El rebote fue impulsado por la flexibilización de férreos controles económicos, que llevó a una dolarización informal frente a la debilidad de la moneda local, el bolívar, y redujo la inflación aunque se mantuvo como una de las más altas del mundo.



No obstante, a finales del año pasado la economía venezolana comenzó a experimentar un proceso de desaceleración. Pero según Maduro, el PIB debería crecer más de 5% para finales de 2023, desestimando proyecciones privadas.