“Maduro tuvo su chance, hasta que ya no”: Casa Blanca resume operación de captura en video

La Casa Blanca respondió de forma contundente al reto lanzado por Nicolás Maduro al divulgar un video oficial en el que altos funcionarios de la administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump y el vicepresidente, se refieren a la operación militar que culminó con la captura del líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

De acuerdo con el mensaje difundido, la acción se ejecutó la noche del sábado por orden directa del presidente de Estados Unidos y en respaldo a una solicitud del Departamento de Justicia, con el objetivo de llevar ante la justicia a ambos acusados.

“ Anoche, por orden del presidente de los Estados Unidos y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, el ejército estadounidense llevó a cabo una misión de aprehensión en Caracas, Venezuela, para llevar ante la justicia a dos personas acusadas formalmente: Nicolás y Cecilia Maduro ”, señala una de las declaraciones incluidas en el video. ﻿

El material audiovisual recopila mensajes de altos mandos de la Casa Blanca y utiliza un tono desafiante al referirse al destino de Maduro.

​“Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, hasta que dejó de tenerla. Jugó con fuego y terminó pagando las consecuencias”, afirman en el mensaje, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.





Las autoridades estadounidenses calificaron la operación como una demostración histórica del poderío militar del país.

​“Esta fue una de las demostraciones más impactantes, efectivas y poderosas del poder y la capacidad militar de Estados Unidos en su historia”, se indica en el video.

Asimismo, el mensaje enfatiza el estilo de liderazgo del actual mandatario estadounidense.



​“Este no es un presidente que solo habla, envía cartas o da conferencias de prensa. Si dice que va en serio con algo, lo dice en serio. No jueguen con este presidente que está en el cargo, porque no va a terminar bien”, advierten los voceros de la Casa Blanca.

El video fue compartido por canales oficiales y cuentas vinculadas a la administración estadounidense, como parte de una estrategia para reforzar el mensaje político y militar tras la captura, en un contexto internacional marcado por la tensión y la expectativa sobre el proceso judicial que enfrentará Maduro en Estados Unidos.