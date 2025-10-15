Maduro priorizará "defensa de soberanía" en presupuesto 2026

El ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, entregó el martes (14.10.2025) el proyecto de presupuesto estatal para 2026 al Parlamento, controlado por el chavismo, con la premisa de priorizar la "defensa de la soberanía", el crecimiento económico y la protección social.

Menéndez explicó que la propuesta de presupuesto, cuyo monto no divulgó, surgió de "la democracia de base", en la que cada comunidad, institutos comunales y comunas "planificaron su agenda de acción".

Dijo que el presupuesto representa un "acto auténtico de soberanía" de Venezuela y desestimó "cualquier agresión" que aleje al Ejecutivo del "ejercicio pleno y soberano de la elaboración de un presupuesto fundamentado en la protección de su pueblo".

Pedro Infante defiende "Plan de la Patria"

Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, indicó que el proyecto de presupuesto incorpora la "Agenda Concreta de Acción del Plan de la Patria 2025-2031".

Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de la frontera de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas ha calificado estos movimiento com una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" que le permita a Washington "apoderarse" del petróleo, el gas, el oro y otros recursos.

Este mismo martes, el presidente estadounidense. Donald Trump, informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y dio a conocer la muerte de seis personas a las que acusó de "narcoterroristas".

Esta operación se suma a, al menos, cuatro más ejecutadas por EE.UU. desde septiembre contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra en aguas próximas a República Dominicana.



