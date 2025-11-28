Maduro ordena a la fuerza aérea estar "lista" para defender Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves (27.11.2025) a los miembros de la fuerza aérea estar "alertas y listos" en caso de que su país se declare como "república en armas", en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos tras su despliegue militar en el Caribe.

"Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes", dijo Maduro, en un video grabado dirigido a los militares.

En este sentido, prometió que, si la historia exigiera que el país suramericano se declare "una república en armas", tendría "un solo destino: la victoria".

Vestido con un traje verde olivo y una gorra roja, Maduro habló en un acto por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, transmitido por el canal estatal VTV.

Dijo que desde hace 17 semanas fuerzas extranjeras "imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz" en el Caribe, en Venezuela y en el resto de Suramérica, "bajo falsos y extravagantes argumentos".

Sin embargo, el pueblo venezolano no se atemoriza y "se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria", agregó al recordar las jornadas de alistamiento de civiles para recibir preparación militar y los ejercicios castrenses efectuados en el territorio.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y perseguir a supuestos narcoterroristas, Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe recientemente reforzado con la llegada de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford.

El lunes, el Departamento de Estado designó al llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero. La administración de Donald Trump asegura que lo lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento".

A este escenario de tensiones se ha sumado desde el pasado sábado una nueva crisis debido a la cancelación de vuelos internacionales, luego de que Estados Unidos instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio de Venezuella y el sur del Caribe.

En respuesta, Caracas revocó el miércoles las concesiones a las aerolíneas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de apoyar los planes de Estados Unidos.



