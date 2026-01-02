Maduro elude desmentir presunto ataque de EE. UU.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, eludió en una entrevista este jueves (01.01.2026) confirmar o desmentir un presunto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó en territorio venezolano, al tiempo que se mostró abierto a dialogar con Washington.

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de atraque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano.

"Eso puede ser un tema que conversemos en unos días", dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien pidió detalles tras recordar que el gobierno venezolano "no ha confirmado ni desmentido esta información".

Estados Unidos movilizó una flotilla militar al Caribe en agosto y ha bombardeado una treintena de embarcaciones con un saldo de más de 100 muertes. Caracas denuncia que las maniobras buscan derrocar al gobierno de Maduro.

Trump ha advertido desde noviembre que iniciaría ataques en tierra en Venezuela e incluso autorizó operaciones de la CIA en el país caribeño.

"Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí", afirmó Maduro en la entrevista.

Confirmó que no ha hablado con Trump desde la conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de "cordial y respetuosa".

"Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables", comentó.

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

La única llamada telefónica con Trump

Maduro aclaró además que solo ha tenido "una sola conversación" de "10 minutos" con Trump, en un intento por aclarar "especulaciones" tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el lunes sobre una llamada "muy recientemente".

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores", dijo el gobernante chavista que es considerado "ilegítimo" por la administración Trump.