Maduro dice que terroristas intentaron atacar la embajada de EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes (06.10.2025) que un "grupo terrorista local" planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela como una "acción de provocación" en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Maduro afirmó durante su programa semanal de televisión que dos fuentes coincidieron "con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas" como "una operación de falsa bandera" para alentar una escalada.

"Es una embajada que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos es protegida (...) por nuestro gobierno", añadió Maduro. "Se reforzó toda la seguridad alrededor de la embajada de los Estados Unidos y la investigación continúa", dijo.