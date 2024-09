Maduro afirma que González Urrutia le pidió "clemencia" para salir de Venezuela

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que su rival en las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, le pidió "clemencia" para lograr salir de Venezuela y pedir asilo en España, al tiempo que desestimó los señalamientos de "coacción" hechos por el opositor.

"Al final me da pena ajena, que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué", lanzó Maduro al referirse a las declaraciones del exdiplomático de 75 años, que dijo haber sido "coaccionado" por autoridades venezolanas para su exilio.

"Siento pena ajena por el pataruco (gallo que no sirve para pelea), al final resultó pataruco (...). Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. González Urrutia, nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia", dijo Maduro.

La reacción del mandatario responde a un mensaje de González Urrutia tras la difusión de una carta, firmada por él y el presidente del Parlamento, el poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez, en la que quedó plasmado un acuerdo para su salida de Venezuela.

"Estando (refugiado) en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país", manifestó González. "En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias".

González Urrutia, refugiado en España desde 8 de septiembre, denuncia un fraude y reivindica una victoria en los comicios.

El Parlamento Europeo lo reconoció este jueves como "presidente legítimo" de Venezuela, entre cuestionamientos a la reelección de Maduro el 28 de julio, en una resolución que el Parlamento venezolano calificó de "nefasta agresión".

Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina también reconocieron como ganador a González Urrutia.