Madre venezolana estuvo 32 horas bajo los escombros junto a su hijo de 18 días de nacido

Con apenas 18 días de vida, un bebé logró sobrevivir tras permanecer 32 horas bajo los escombros, tras el terremoto en Venezuela, gracias a la fuerza y determinación de su madre, quien nunca lo soltó durante el colapso.

"Yo siento que vuelo por los aires, luego caí en una fosa con mi bebé. Nunca lo solté, lo tenía en la mano izquierda, no sé cómo no lo solté", relató la madre, visiblemente conmovida.

La familia perdió todo lo material, pero no lo más importante: la vida. Cada rescate trae consigo sonidos de esperanza, aunque durante la espera solo reina el silencio. Voluntarios y equipos de rescate cargan con el peso de esa esperanza.

"Uno se prepara para esto, pero una cosa es lo que dicen los libros y otra la realidad. Esto es lo que nos da recompensa", expresó un rescatista.

Cinco días después de los terremotos, aún se registran señales de vida entre los escombros. Los familiares mantienen la fe: "Ella recibía llamadas y alcanzó a responder. Yo tengo fe, hasta que no vea el cuerpo, tengo fe", afirmaron.

Aunque el tiempo para rescatar supervivientes se agota, mientras haya un aplauso que avive la esperanza, la búsqueda continuará.