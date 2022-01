Madre da a luz a gemelos en años diferentes en California

Un par de gemelos que nació con 15 minutos de diferencia en California celebrarán cumpleaños muy diferentes: uno nació en 2021 y otro en 2022.

Alfredo Antonio Trujillo nació a las 23H45 la noche del 31 de diciembre en la ciudad de Salinas. Un cuarto de hora después, al iniciar 2022, nació su hermana Aylin Yolanda Trujillo.

"Me parece una locura que son gemelos y tienen diferentes cumpleaños", dijo Fátima Madrigal, madre de los bebés.

El centro médico Natividad, donde nacieron los bebés, dijo que la posibilidad de que gemelos nazcan en dos años diferentes es de una en dos millones.



