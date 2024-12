Macron quiere nombrar a un nuevo primer ministro de Francia "en 48 horas"

El presidente Emmanuel Macron indicó este martes durante una reunión con líderes de partidos que quiere nombrar a un nuevo primer ministro "en 48 horas", en plena crisis política en Francia, indicaron a AFP participantes en el encuentro.



El mandatario centroderechista reunió en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia en París, a los líderes de los partidos políticos, salvo a la izquierda radical y a la extrema derecha, para intentar formar un "gobierno de interés general".



Macron busca cómo sacar a Francia de la crisis política en la que la sumió en junio, cuando inesperadamente convocó elecciones legislativas anticipadas a raíz de la victoria de la extrema derecha en los comicios al Parlamento Europeo en su país.



Este adelanto electoral dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías claras y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y extrema derecha. El presidente no puede disolverla de nuevo hasta julio.



Muestra de esta división, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) y los diputados de extrema derecha, tumbaron el miércoles al primer ministro Michel Barnier, que gobernaba junto a la alianza de Macron y a su partido Los Republicanos (LR, derecha).



Pero la presión aumenta desde entonces, máxime cuando Francia, que cuenta con elevados niveles de déficit y deuda públicos para la zona euro, carece de presupuestos para 2025, ya que Barnier cayó al intentar aprobar su proyecto para sanear las cuentas.



Socialistas, ecologistas y comunistas, aliados de La Francia Insumisa (LFI, radical) en el NFP, decidieron acudir al encuentro, pero los dos primeros ya advirtieron que las negociaciones en aras de un gobierno estable deberán continuar sin Macron.



El presidente, a quien le corresponde nombrar al primer ministro, "ya no está en condiciones de ser el árbitro", aseguró el líder de los socialistas, Olivier Faure. En septiembre, Macron nombró a Barnier en nombre de la "estabilidad", pese a que el NFP ganó los comicios.



Sin embargo, un acuerdo no se anuncia fácil. Los socialistas pidieron que el próximo primer ministro sea "de izquierdas", mientras que la líder ecologista, Marine Tondelier, advirtió que no formarían parte de un gobierno junto a LR.



A la espera de que un nuevo gobierno pueda aprobar unos presupuestos para 2025, el actual Ejecutivo en funciones presentará el miércoles una "ley especial" para poder cobrar los impuestos el próximo año.