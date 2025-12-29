Macron anuncia reunión de aliados de Ucrania a inicios de enero

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes (29.12.2025) una reunión de aliados de Ucrania en París, a inicios de enero, para discutir las garantías de seguridad para Kiev como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

"Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a inicios de enero para concluir las contribuciones concretas de cada uno", indicó Macron en la red social X después de conversar con sus pares de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera", expresó Macron.

Europa renueva su apoyo

Zelenski y Trump se reunieron el domingo en Florida, en la residencia del líder estadounidense, quien se mostró optimista aunque también evasivo sobre una pronta resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.

Antes de su reunión con Trump, el mandatario ucraniano recibió garantías de apoyo de los líderes occidentales.

Zelenski tuvo una videollamada el sábado con líderes de casi una docena de países de Europa y Canadá, además de altos funcionarios de la Comisión Europea y la OTAN.

Un portavoz del gobierno alemán afirmó que los líderes brindaron a Zelenski "su pleno apoyo y enfatizaron su compromiso de colaborar estrechamente con Estados Unidos para lograr una paz sostenible y justa en Ucrania".

El canciller alemán, Friedrich Merz, convocó la conferencia telefónica a petición de Zelenski, según el portavoz.