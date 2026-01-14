Macron advierte a EE. UU. de "consecuencias inéditas" si viola soberanía de Groenlandia

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cadena serían inéditas. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía"", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión de su Consejo de Ministros, según la vocera del Gobierno, Maud Bregeon.

Macron reaccionó así a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra esta isla del Ártico, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, que Estados Unidos quiere arrebatar a este aliado de la OTAN.

Estas declaraciones de Macron se producen horas antes de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúna en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

Trump: Groenlandia "es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo"

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló por su parte, en esta misma jornada, Trump.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un intento de rebajar las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de Groenlandia, dijo a la AFP que Copenhague está reforzando su contingente militar en la zona y trata de conseguir "una mayor presencia de la OTAN en el Ártico".

El presidente estadounidense afirmó que la OTAN "debería liderar" la construcción del sistema avanzado de defensa antimisiles. "Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China, ¡y eso no va a suceder!", escribió Trump.

El republicano ha amenazado en varias ocasiones con apoderarse de la vasta, estratégica y escasamente poblada isla ártica, y ha aumentado el tono desde el ataque del 3 de enero en suelo venezolano que propició la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Francia contra "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos

Macron rechazó recientemente "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Como "señal política", el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció hoy que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con él.

"Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos", advirtió en la radio RTL Barrot, quien instó a EE.UU. a que cese este "chantaje".

Groenlandia, recalcó Barrot, no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos. Groenlandia ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea".

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que su legación allí tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que apoye a las empresas francesas que quieran instalarse. Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump.