Machado padece fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela, según portavoz

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que abandonó Venezuela la semana pasada, anunció este lunes su portavoz.



“Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.



“Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó.



Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con la mar agitada.



Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål DE Oslo, precisa el Aftenposten.



La opositora, de 58 años, llegó a Oslo el jueves de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija Ana Corina Sosa. Desde su llegada a Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.



Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a simpatizantes suyos en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.



A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, donde vivía en la clandestinidad, Machado dejó Venezuela en unas condiciones sobre las que ha mantenido el misterio.



Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”.



De acuerdo con Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.



Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar --un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas-- estaba averiado.



Al final logró embarcar, pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern.



A bordo de ese barco llegó a Curazao, desde donde tomó un avión privado que la llevó a Oslo, previa escala en Estados Unidos.



“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, declaró Machado el viernes en Oslo.



