Maalique Foster ya se recupera tras ser herido de bala en Jamaica

Pese a que los detalles aún son inciertos, el exatacante de Liga Deportiva Alajuelense y el Santos de Guápiles, Maalique Foster, parece recuperarse de forma favorable luego de que este martes fuera herido de bala en Jamaica.

La noticia corrió como pólvora este martes por la noche, pues diversos medios y periodistas de ese país anunciaron que el jugador jamaiquino, de apenas 23 años de edad, fue herido de bala en dos ocasiones llevando a que fuera intervenido quirúrgicamente ayer mismo por la noche.

Según las versiones publicadas en sitios como Observer, Nation Wide Radio y Yardie Sports, todos de Jamaica, aseguran que el futbolista se encontraba jugando dominó cuando recibió dos disparos. En el lugar fallecieron dos personas.

“Según se reporta un hombre caminó hasta donde se encontraba el grupo de personas disfrutando de un juego de dominó y abrió fuego. Varias personas fueron heridas, incluido Foster”, explicó el sitio yardiesports.com.

“Foster es una de las cuatro personas que fueron baleadas durante un incidente en Fernando Close en Sourthborough, Portmore, St, Caterine la pasada noche”, indicó Nation Wide Radio.

Aparentemente, las otras dos personas fallecidas se tratarían de Jason Foster (familiar del jugador) y Odane Jones, quienes no tuvieron mucha suerte y sucumbieron a las heridas.

Además, la cuenta Pan American Calcio, grupo de representantes con los que ha trabajado el jamaiquino, aseguran que el jugador está fuera de peligro y se encuentra en recuperación.

La cuenta asegura que Foster recibió disparos en el cuello y la parte superior del brazo.

“Actualización: Maalique está en condición estable. Él recibió un disparo en su cuello y la parte superior de su brazo. Él no se someterá a una cirugía de emergencia en este momento y será monitoreado en todo momento”, publicó en Twitter la cuenta Pan American Calcio.

