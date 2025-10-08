Luto en el fútbol: Muere Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors

El fútbol mundial está de luto con el fallecimiento del técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo a los 69 años.

Russo se encontraba internado en su casa desde el lunes pasado, según informó el club.

El estratega había sufrido un agravamiento de su estado de salud en los últimos meses, a casi una década de que le detectaran cáncer de próstata y vejiga.



La noticia la dio a conocer la prensa argentina como Diario Olé, Diario Clarín y TyC Sports.

Por su parte, el club publicó en redes este mensaje en el que afirma que "Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo".

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Comenzó a dirigir en la temporada 1989-1990 y estuvo al frente de todos estos equipos: Lanus, Colón de Santa Fe, Rosario Central,﻿ Vélez Sarfield y Boca Juniors, todos en Argentina.

Además, estuvo al frente del Morelia de México, Salamanca de España, San Lorenzo, Racing, Estudiantes de la Plata, Los Andes, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay, Al-Nassr de Arabia.